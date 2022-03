Atlético Madrid vs. Real Madrid Femenino: Starting Lineups, Time, & How to Watch

Atlético Madrid host Real Madrid in El Derbi Madrileño at 7 pm local time (1 pm EST). This is a crucial clash for Champions League qualification, with Las Blancas seven points back from their rivals while having two games in hand.

Madrid will also be desperate to avenge their 2-0 loss in September, which proved to be one of their poorest showings of the season.

Lineups

Real Madrid XI: Misa; Sofie Svava, Rocío Gálvez, Babett Peter, Lucía Rodríguez; Caroline Møller Hansen, Claudia Zornoza, Aurélie Kaci, Athenea del Castillo; Esther González, Nahikari García

Subs: Méline Gérard, Kenti Robles, Teresa Abelleira, Ivana Andrés, Olga Carmona, Maite Oroz, Kosovare Asllani, Lorena Navarro, Claudia Florentino, Paula Partido

Predicted formation: 4-4-2

Atlético Madrid XI: Lola Gallardo; Merel van Dongen, Laia Alexandri, Maitane, Sheila García; Estefanía Banini, Leicy Santos, Silvia Meseguer, Amanda Sampedro; Rasheedat Ajibade, Barbara Latorre

Subs: Hedvig Lindahl, Paula Visozo, Bénédicte Simon, Aïssatou Tounkara, Hanna Lundkvist, Virginia Torrecilla, Claudia Iglesias, Ludmila da Silva, Thembi Kgatlana

Predicted formation: 4-4-2

How to Watch

TeleMadrid