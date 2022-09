Starting Lineups: Rosenborg vs. Real Madrid; UWCL Qualifying Round 2, 1st Leg

Real Madrid Femenino take on Rosenborg BK in Lerkendal Stadion in Norway today. The two teams will battle for an advantage in the first leg of Round 2 of the UEFA Women’s Champions League qualifying stage.

Las Blancas defeated Manchester City in a single-elimination match, which saw former Cityzen Caroline Weir down her previous employer with a wonderful strike. Rosenborg defeated Breidablik 4-2 and FC Minsk 1-0 to advance this far.

Real Madrid’s XI (left to right): Misa; Svava, Rocío, Kathellen, Kenti; Zornoza, Freja Siri, Toletti; Athenea, Esther, Weir

Subs: Gérard, Sofía, Teresa, Ivana, Maite, Nahikari, Claudia F., Møller, Lucía, C. Camacho, P. Partido

Predicted Formation: 4-3-3

Rosenborg BK XI (right to left): Christensen; Næss, Leine, Harviken, Olsvik; Magnúsdottir, Joramo; S. Hansen, Andreassen, Jøsendal; Nautnes

Subs: Rulyte, Sneve, Vårhus, Fornes, Hørte, Nergård, Minde, Brønstad, Lein

Predicted Formation: 4-2-3-1

How to Watch

Date: 09/21/2022

Time: 18:00 CET (12:00 pm ET)

Venue: Lerkendal Stadion

Available streaming: Real Madrid TV (Español)